Жители Омска массово жалуются на химический запах в городе

ОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Очередное превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) по фенолу и сероводороду зафиксировано в Омске, где жители массово жалуются на химический запах, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Минприроды по региону.

"В Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования с 08:00 28 июня до 08:00 29 июня поступили жалобы от жителей Советского и Кировского округов Омска (север и запад города) на химический запах в атмосферном воздухе. На автоматизированном посту наблюдений на ул. 4-й Поселковой в течение суток зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК)", - говорится в сообщении.

Передвижная эколаборатория выезжала в Советский округ, специалисты отобрали пробы воздуха при северном направлении ветра, на границе санитарно-защитной зоны.

"Зафиксировано 0,5 ПДК фенола, остальные показатели в пределах ПДК. Информация о превышениях направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер реагирования", - добавили в пресс-службе.

Это уже не первый случай превышения ПДК по фенолу и сероводороду в Омске: 23, 24 и 27 июня на автоматизированном посту наблюдений по улице 4-я Поселковая уже фиксировалась повышенная концентрация выбросов. Было объявлено о наступлении неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности для восьми предприятий.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.