Прокуратура и СК проверяют жалобу жительницы Кузбасса, обратившейся к Путину

ТАСС, 30 июня. Прокуратура Кемеровской области проводит проверку по жалобе жительницы Новокузнецка, которой стали поступать угрозы после ее обращения на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина пожаловалась на бездействие чиновников при ремонте местной коррекционной школы-детсада. Она также сообщила, что чиновники ей стали угрожать лишением опекунства над внучкой, когда узнали о ее обращении к главе государства. "Будет проверено соответствие здания образовательной организации требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства и строительным нормам. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц по воспрепятствованию к обращению гражданина на прямую линию. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Доследственная проверка по фактам халатности по организации работы детского сада и по факту превышения должностных полномочий организована и следственным управлением СК РФ по Кемеровской области. "Следователи незамедлительно выехали к заявительнице с целью ее опроса, устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с прямой линии. После изучения всех доводов, изложенных в информации, будет принято процессуальное решение", - сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Жительница Новокузнецка Елена Калинина обратилась к Путину с жалобой на протекающую кровлю коррекционного детского сада-школы № 235. По словам волонтера прямой линии, когда местные чиновники узнали об обращении, женщине стали угрожать лишением опекунства. Путин потребовал от губернатора Сергея Цивилева принять меры к чиновникам, пытавшимся запугивать обращавшихся на прямую линию. Губернатор в свою очередь потребовал от министра образования региона в течение часа установить угрожавших женщине должностных лиц и доложить ему о состоянии детского сада.