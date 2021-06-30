Пассажиропоток омского аэропорта в 2021 году достигнет 1,3 млн человек

ОМСК, 30 июня. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Омска по итогам 2021 года достигнет 1 млн 300 тыс. человек. Благодаря этому регион рассчитывает практически полностью восстановить допандемийные показатели пассажиропотока, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Александра Буркова.

"Действующий омский аэропорт по показателям пассажиропотока развивается достаточно динамично. В 2019 году мы показали рост выше, чем в целом по стране, достигнув рекордных 1 млн 385 тыс. пассажиров. В 2021 году темпы прироста показателей тоже высокие. По предварительным оценкам - это 1 млн 300 тысяч. То есть, мы практически восстановимся по общему пассажиропотоку до прежнего уровня", - цитирует пресс-служба слова Буркова на встрече с димректором авиакомпании Red Wings Евгением Ключаревым.

По словам Буркова, основной рост пассажиропотока происходит за счет региональной сети, поэтому власти региона заинтересованы в развитии региональной маршрутной сети: на субсидирование таких полетов в бюджете региона только в 2021 году предусмотрено 100 млн рублей.

По данным властей авиакомпания, базирующаяся в аэропортах Екатеринбурга и Москвы, изучает возможность создания своей базы в Омске: перевозчик приобретает в ближайшие время значительное количество новых воздушных судов, в ближайшее время планируется создать хаб и филиал авиакомпании в Омске. По словам Ключарева, в случае создания филиала в Омске будет сформирован местный летный состав. Развитие перевозок без участия московского авиаузла позволит повысить транспортную доступность региона и будет способствовать его экономическому развитию.

"Мы реально являемся воротами из Центральной Азии в Россию, и вот эти все направления принципиально важны. В Омске из Нур-Султана до пандемии рейсы были шесть раз в неделю и всегда с полной загрузкой. Я бы еще предложил посмотреть западный и северный Китай. У нас значителен объем торгово-экономических связей с Манчжурией, мы занимаемся экспортом в Китай, в первую очередь, продовольственной продукции, даже торговые центры у нас есть. Омск интересен китайцам и с точки зрения экспорта медицинских услуг, есть исторические и туристические точки притяжения", - подчеркнул Бурков.

Действующий аэропорт Омск-Центральный находится в черте города с населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над городским центром. Новый аэропорт Омск-Федоровка планируется построить в 15 км от границы города и в 32 км от его центра.