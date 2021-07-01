В Новосибирске из-за тумана задерживается вылет пяти рейсов

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Самолеты пяти рейсов, которые должны были вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево утром в четверг, задерживаются из-за тумана, сообщили ТАСС во четверг в пресс-службе аэропорта.

"[Не могут вылететь] из-за тумана", - сообщила собеседница агентства, перечислив номера пяти рейсов.

Согласно информации пресс-службы, задерживаются на вылет рейсы Новосибирск - Санкт-Петербург, время вылета по расписанию 06:45 местного времени (02:45 мск), расчетное - 08:55 местного времени (04:55 мск), Новосибирск - Ларнака, время вылета по расписанию 04:10 местного времени (00:10 мск), расчетное - 09:00 местного времени (05:00 мск). Также в числе задержанных рейсы Новосибирск - Москва, Новосибирск - Петропавловск-Камчатский.

Также в пресс-службе аэропорта добавили, что задерживается часть рейсов, которые должны быть приземлиться в Толмачево этим утром. Однако это связано с плохими погодными условиями в аэропортах вылета. Из-за новосибирского тумана не смог вовремя приземлиться лишь один частный самолет.