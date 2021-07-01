В Бурятии задержали браконьеров, выловивших байкальского омуля на 1 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 1 июля. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали в Бурятии браконьеров, занимавшихся незаконным выловом байкальского омуля, изъято 295 особей эндемичной рыбы на сумму более 1 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Задержаны двое 30-летних ранее судимых местных жителей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба"). Общая сумма ущерба, причиненного действиями браконьеров, составила более 1 млн рублей", - сказали в ведомстве.

Задержанные дали признательные показания, им грозит до пяти лет лишения свободы, либо штраф до 1 млн рублей.

С октября 2017 года установлен запрет на промышленную добычу и любительский вылов омуля на Байкале в связи с резким снижением его популяции. Исключение сделано для зимней рыбалки удочкой. С некоторыми ограничениями могут добывать омуля коренные малочисленные народы Севера, возможность забора рыбы есть также у ученых и у рыбоводных заводов - для искусственного воспроизводства.

Байкальский омуль - эндемик озера Байкал, ценная промысловая рыба рода сигов семейства лососевых и самый известный представитель байкальской фауны, весит около 1,5 кг, средняя длина составляет около 60 см.