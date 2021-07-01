В Хабаровском крае разрабатывают проекты электростанций из-за дефицита энергомощностей

ХАБАРОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края оценили дефицит энергетических мощностей в 1,5 млн кВт к 2025 году, в настоящее время прорабатываются проекты двух электростанций. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев во время пленарного заседания инвестиционного форума "Энергия Дальнего Востока".

"Есть у нас, конечно, огромный потенциал в энергетическом секторе. Дефицит мощностей к 2025 году, мы видим, до 1,5 млн кВт - много. Мы предлагаем нашим инвесторам проекты, можно сказать, хорошо забытые, еще с советских времен. Это Ниманская ГЭС и - сейчас находимся в стадии предТЭО - это Тугурская приливная электростанция", - сказал Дегтярев.

Ниманская ГЭС на реке Ниман в Верхнебуреинском районе Хабаровского края будет обеспечивать электроэнергией второй путь Байкало-Амурской магистрали, пояснил позднее журналистам глава региона. Тугурская приливная электростанция (ПЭС) в Тугурском заливе в Тугуро-Чумиканском районе может стать альтернативой тепловым электростанциям. По словам Дегтярева, электростанция будет источником энергии для проекта завода по производству водорода. "Мы хотим ее увязать с производством водорода. Проект большой, мы пока сейчас все считаем внимательно. Но если он полетит, а я уверен, что он полетит, то мы будем производить, я думаю, четверть водорода в мире, где-то году к 2030 году . <…> Он очень капиталоемкий - €30 млрд, ориентировочно. Но за этим будущее", - сказал Дегтярев во время заседания.

По данным сайта правительства Хабаровского края, потребности экономики и населения края в электрической и тепловой энергии в полном объеме обеспечиваются энергоисточниками АО "Дальневосточная генерирующая компания", перетоками электроэнергии из Объединенной энергосистемы Востока, а также ведомственными и муниципальными локальными энергоисточниками. В 2020 году энергоисточниками Хабаровской энергосистемы выработано 8,55 млрд кВт*ч электрической энергии и 10,9 млн Гкал тепловой энергии.

Инвестиционный форум "Энергия Дальнего Востока. Хабаровский край" проходит в Хабаровске 1-2 июля. Его участниками в онлайн и офлайн стали более 600 человек. На тематических дискуссионных площадках обсуждаются вопросы привлечения инвестиций в лесной промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, туризме, строительной индустрии и других сферах.