В районе ученых "Смартсити" в Новосибирской области смогут жить почти 25 тыс. человек

НОВОСИБИРСК, 1 июля. /ТАСС/. Около 20-25 тыс. человек смогут проживать в районе инновационной и научно-образовательной деятельности "Смартсити" в Новосибирской области, где разместят служебное жилье для ученых и научно-технологические предприятия. Разработку проекта будущего района полностью завершили, сообщила в четверг в пресс-центре ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

"Считаю, что у этого проекта вполне реальное будущее. Мы предварительно ставили там наполняемость 20-25 тыс. человек. При этом мы не говорим, что это будет все жилье в собственности, там будет также арендное и временное жилье. Застройка будет низкоэтажной", - сказала она.

Как сообщалось ранее, вся территория "Смартсити" займет 803 гектара, проект затронет территорию новосибирского Академгородка и наукограда Кольцово, где находится ГНЦ "Вектор" и где в ближайшие годы построят установку мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов". Завершить строительство района планируется к 2027 году.

В районе разместятся центр инновационных IT-технологий, служебное жилье для ученых, научно-технологический парк в сфере биотехнологий, деловой центр и научно-технологическая долина Новосибирского госуниверситета. Кроме этого, предполагается, социальная инфраструктура, в частности, строительство двух школ, детского сада, создание скверов и парков. В центре района на территории 5,4 га расположится многофункциональный конгресс-холл, который, как сообщалось ранее, планируется сдать к 2023 году. Его ориентировочная стоимость по оценке властей составляет 1,5-2 млрд рублей.

В течение первого этапа планируется начать реализацию четырех проектов, в том числе начать строительство служебного жилья. Ранее власти сообщали о планах привлечь около 2 млрд рублей инвестиций благодаря проекту "Смартсити".

Проект развития новосибирского научного центра "Академгородок 2.0", который реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина, включает в себя создание новых кластеров для объединения образования, науки и производства.