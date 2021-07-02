Девочек, пострадавших при инциденте с батутом в Барнауле, выписали из больницы

БАРНАУЛ, 2 июля. /ТАСС/. Двух девочек, серьезно травмированных после опрокидывания батута в Барнауле более месяца назад, выписали из Центра охраны материнства и детства. Завершать реабилитацию они будут амбулаторно, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава в пятницу.

Инцидент с опрокидыванием батута у ТЦ "Район" произошел 30 мая. В результате происшествия пострадали две девочки, они были госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Одну из них медикам пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

"Одну из пострадавших девочек выписали домой на прошлой неделе. Она изначально проходила лечение в больнице скорой медицинской помощи, а позднее была переведена в психоневрологическое отделение Центра охраны материнства и детства. Реабилитацию будет завершать в амбулаторных условиях. Вторую девочки выписали сегодня днем, также из Центра охраны материнства и детства", - сказали в пресс-службе.

По факту опрокидывания батута в регионе расследуют два уголовных дела - по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и по ст. 293 УК РФ ("Халатность") - в отношении контролирующих органов, ответственных за приемку батута в соответствии с требованиями безопасности. В рамках первого уголовного дела предпринимателю, которая оказывала услуги, предъявлено обвинение, она находится под домашним арестом. Ее сын, который являлся владельцем батута, был допрошен следователями.

После произошедшего в регионе начались массовые проверки батутов и организаторов аттракционов. В пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу ТАСС уточнили, что проверки еще не завершены.