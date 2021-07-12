Документация на строительство новосибирского метро направлена на экспертизу

НОВОСИБИРСК, 12 июля. /ТАСС/. Проектная документация достройки Дзержинской линии единственного за Уралом новосибирского метрополитена, последняя станция которого была построена 10 лет назад, направлена на экспертизу, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Мэрия Новосибирска ранее сообщала, что стоимость продления Дзержинской линии новосибирского метрополитена, которое включает в себя в том числе строительство до 2030 года двух новых станций метро, составит ориентировочно 18,5 млрд рублей.

"Документация готова, находится в экспертизе", - сказал Локоть.

По его словам, достройка Дзержинской линии новосибирского метрополитена разбита на два этапа - достройка тоннеля и строительство двух станций.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году. В его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них ("Золотая Нива") была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - порядка 85 млн человек.