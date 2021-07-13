Консорциум вузов и научных организаций для медицинских исследований создан в Томске

ТОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Томский политехнический университет (ТПУ) инициировал создание консорциума "Инженерия здоровья", объединившего восемь медицинских и научно-исследовательских вузов, институтов и центров. Среди направлений, которые будут развивать члены консорциума, проекты, посвященные радиофармпрепаратам, лучевой диагностике и терапии, материалы, технологии и оборудование для реконструктивной медицины, сообщается в официальном канале вуза в Telegram.

"В объединение входят ТПУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский химико-технологический университет (РХТУ) им. Д. И. Менделеева, Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ), Институт биоорганической химии (ИБХ) РАН, Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова, Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени академика Г. А. Илизарова. Подписано соглашение с Томским национальным исследовательским медицинским центром", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ТПУ, сотрудничество участников консорциума будет сосредоточено на таких перспективных направлениях, как персонализированная медицина, реконструктивная медицина, активное долголетие. Участники будут вместе выполнять научно-исследовательские, образовательные, опытно-конструкторские работы. Консорциум также предусматривает организацию конференций и семинаров, обеспечение доступности и совместное использование ресурсной базы, создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающихся, развитие сетевых образовательных программ и академической мобильности научно-педагогических работников.

По словам исполняющего обязанности ректора вуза Дмитрия Седнева, инженерия здоровья (health engineering) - одно из сильнейших исследовательских направлений ТПУ, где разрабатываются новые материалы для биоэлектроники, персонифицированные имплантаты, радиофармпрепараты для диагностики и лечения онкологических заболеваний, технологии реабилитации опорно-двигательного аппарата, виртуальные двойники биологических объектов и многое другое.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет - исторически четвертый технический вуз в России и первый в ее азиатской части. Вуз, в котором обучается более 11 тыс. студентов, ведет образовательную деятельность по 27 направлениям подготовки бакалавров и 35 направлениям подготовки магистров. В 2017 году в ТПУ институты трансформировались инженерные и исследовательские школы.