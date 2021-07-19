Иркутская ГЭС в четвертый раз за июль увеличит расход воды из-за высокого притока в Байкал

ИРКУТСК, 19 июля. /ТАСС/. Иркутская ГЭС с 20 июля вновь увеличит расход воды - с 3 100 до 3 200 куб. м в секунду - в связи с высоким притоком в озеро Байкал. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Режим сброса воды на Иркутской ГЭС повысят до 3 200 куб. м в секунду во вторник, 20 июля, с 10:00 (05:00 мск). <…> Решения по изменению режимов работы гидроузлов принимает Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов на основе рекомендаций участников межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Ангарского каскада: Росгидромета, МЧС России, правительств Иркутской области и Республики Бурятия, а также с учетом подтоплений в черте Иркутска", - говорится в сообщении.

В связи с увеличением расхода воды на ГЭС повысился уровень воды в реке Ангаре в Иркутске. Сейчас он составляет 176 см при опасном уровне 190 см. В пресс-службе администрации города ТАСС сообщили, что, по данным на понедельник, подтоплены 11 участков в садоводстве на Елизовском острове.

В июле Иркутская ГЭС уже трижды увеличивала расход воды из-за повышенного притока в Байкал. Со 2 июля расход был увеличен с 2 500 до 2 800 - 2 900 куб. м в секунду, с 12 июля - до 3 000, с 14 июля - до 3 100. Росводесурсы ранее сообщали, что в дальнейшем расход могут повысить до 3 300 - 3 600 куб. м в секунду, так как в июле приток в Байкал может составить до 1,5 раза больше нормы.

Иркутская ГЭС - крупная гидроэлектростанция на реке Ангаре, вытекающей из Байкала, расположена в 65 км от истока. Сооружения ГЭС образуют Иркутское водохранилище.