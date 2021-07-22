Российские ученые создали втрое более экологичную технологию переработки угольных отходов

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Ученые Кузбасского государственного технического университета разработали технологию переработки угольных отходов в безопасный газ, равнозначный по составу природному. Такая технология в 2,5-3 раза уменьшает выбросы вредных веществ, сообщили ТАСС в пресс-службе КузГТУ.

"В качестве инновационной разработки [сотрудницей университета] Ириной Боголюбовой предложено технологическое решение по переработки угольных отходов с применением связующего вещества в виде обезвоженного избыточного активного ила с целью получения газообразного топлива <…> Характеристика экологической опасности от использования получаемого топлива в сравнении с традиционным сжиганием ископаемых видов топлива по выбросу вредных веществ в 2,5-3 раза меньше", - сообщили в пресс-службе.

В процессе исследования ученые сформировали топливные гранулы, которые позднее высушили, определив их прочность при истирании. Далее, был проведен процесс пиролиза - термического разложения данных органических соединений, вследствие чего и получился газ. После этого ученые провели анализ и выявили условия, при которых газ имеет наиболее экологичные свойства.

"Проводимые исследования показали, что состав получаемого газа равнозначен составу природного газа. Таким образом, в дальнейшем его можно использовать в качестве газообразного энергоносителя в многоквартирных и жилых частных домах для приготовления пищи, отопления и подогрева воды, а также как топливо для машин и котельных", - сообщили в пресс-службе.

На базе разработанной технологии планируется создание установок, которые будут проектироваться под требования конкретного заказчика с учетом специфики образующихся отходов, планируемых к переработке. Ориентировочная стоимость малогабаритных установок будет варьироваться в пределах 5-6,5 млн. рублей, в зависимости от типа сырья, объемов переработки и условий эксплуатации.