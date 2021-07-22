Реконструкция дамбы в Кузбассе позволит защитить от паводка более 1800 человек

КЕМЕРОВО, 22 июля. /ТАСС/. Реконструкция аварийной дамбы в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кузбасса, средства на которую накануне выделили из федерального бюджета, позволит защитить от последствий паводка более 1 800 человек, сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.

Накануне правительство России направит более 420 млн рублей на берегоукрепительные работы и строительство дамб в четырех регионах, страдающих от паводков. 124,5 млн рублей было выделено на реконструкцию дамбы на реке Томь в районе Чебал-Су.

"Реконструкция дамбы позволит защитить от последствий паводков свыше 1800 человек, которые находятся в зоне возможного затопления. Кроме того, на территории, защищаемой дамбой, расположены школа на 298 ребят, детский сад на 80 воспитанников, магазины, Дом культуры, более 10 км дорог, линии электропередачи, водопровод. Необходимо обеспечить безопасность и людей, и объектов", - приводятся на сайте слова губернатора Сергея Цивилева.

Основная часть работ будет завершена в 2021 году, окончательно в эксплуатацию объект сдадут в 2022 году. Ранее сообщалось, что дамба будет реконструирована к 2023 году. На эти цели будет выделено более 278 млн рублей по программе социально-экономического развития Кемеровской области.

В периоды весеннего половодья район Чебал-Су подвергается частичному или полному затоплению. В зону затопления попадают 844 жилых дома, в которых проживают около 2 тыс. человек, а также общеобразовательная школа, детский сад и другие соцобъекты. Также подтапливается и единственная автодорога в район протяженность более 7 км. Согласно оценочным расчетам, размер возможного ущерба в случае разрушения дамбы в районе Чебал-Су составит 2 млрд рублей.