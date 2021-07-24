Хуснуллин намерен проверить ход строительства в пострадавшем от паводков Тулуне

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин намерен проверить ход строительных работ в пострадавшем при паводках в 2019 году городе Тулун Иркутской области. Об этом он сообщил в субботу во время прямого эфира в Instagram.

"В Тулун приеду. У меня есть запланированная поездка с РЖД как раз по развитию участка, который примыкает к Восточному полигону, поэтому в Тулун приеду. Тулун и жителей полюбил. У меня там даже бабушка есть любимая, которая меня всегда чаем поит. Я всегда рад ее видеть. Ну и посмотреть, что там еще сделано по стройке", - сказал он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков, в результате которых погибли 26 человек. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, 1,3 тыс. домов смыло, почти 7 тыс. строений признали подлежащими сносу. Сильнее всего пострадал город Тулун. В пострадавших районах продолжаются восстановительные работы.