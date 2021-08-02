Минздрав Кузбасса обеспечил ковидный госпиталь кислородом после жалоб пациентов

КЕМЕРОВО, 2 августа. /ТАСС/. Минздрав Кузбасса организовал поставку дополнительного оборудования для кислородной поддержки пациентов ковидного госпиталя на базе Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров в городе Ленинске-Кузнецом, откуда поступили жалобы на нехватку кислорода. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

Пациенты госпиталя и их родственники опубликовали накануне обращения к властям, в которых сообщили о нехватке кислорода в стационаре и попросили принять меры. По их словам, кислородом больным приходится дышать по очереди.

"Администрация центра не уведомила Минздрав Кузбасса о частичной неукомлектованности необходимыми медицинскими изделиями. После уточнения обстоятельств и личного вмешательства руководителей Минздрава региона с резервного склада в центр охраны здоровья шахтеров оперативно доставлены дополнительные палатные концентраторы на 15 пациентов. Кроме того, сегодня из имеющегося на складе запаса в медицинскую организацию доставляются недостающие увлажнители кислорода", - сказали в пресс-службе.

Ковидное отделение в Ленинске-Кузнецком рассчитано на 80 коек, на сегодня в постоянной подаче кислорода нуждаются 48 пациентов. Те из них, кому кислородная поддержка требуется непрерывно, ей полностью обеспечили. В медучреждении работает областная комиссия, которая оценит организацию и качество оказания медпомощи пациентам. "По результатам проверки будут приняты организационные решения", - подчеркнули в Минздраве.

По данным регионального оперштаба, на 2 августа в Кузбассе зарегистрировали почти 46,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе 201 из них за минувшие сутки. С начала пандемии умерли 989 человек, свыше 43,5 тыс. пациентов выздоровели, остальные находятся под наблюдением медиков.