Власти Иркутской области планируют втрое увеличить турпоток в поселок Порт Байкал

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Иркутской области рассчитывают путем развития инфраструктуры и создания новых турмаршрутов втрое увеличить туристический поток в поселок Порт Байкал - конечный пункт исторической Кругобайкальской железной дороги (КБЖД). Об этом сообщила ТАСС руководитель регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

"На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, туристический поток на территорию поселка Порт Байкал составляет 24 тыс. человек в год. Средняя продолжительность пребывания - один день. Одна из целей концепции развития Порта Байкал - увеличить туристический поток до 75 тыс. человек в год, а также увеличить срок пребывания туриста на территории поселка. Этому будет способствовать не только развитие качественной туристической инфраструктуры, а также разработка новых пеших маршрутов, создание общественных пространств, развитие ремесленной деятельности местного населения и другие меры", - сообщила собеседница агентства.

Разработанная концепция развития поселка и КБЖД предусматривает создание привокзальной площади, зоны паровозов, набережной, смотровых площадок, пеших и велодорожек, сети глэмпингов и кемпингов вдоль железной дороги, благоустройство пристанционных территорий, реконструкцию и строительство причальных сооружений. Планируется организовать лыжные маршруты и производственные экскурсии на завод по разливу питьевой воды.

В настоящее время концепция проходит обсуждения. После того, как ее утвердят все профильные ведомства, будет произведена оценка стоимости создания туристической инфраструктуры. Сроки реализации концепции пока не уточняются.

Кругобайкальская железная дорога - памятник инженерного искусства длиной 94 км, проходит вдоль южного берега Байкала. Изначально она была частью Транссибирской магистрали, сейчас используется как экскурсионный объект, по ней ходят туристические поезда, также курсируют электрички. КБЖД заканчивается в поселке Порт Байкал, расположенном на берегу озера у истока Ангары. Его связывает паром с ближайшим поселком Листвянка, который пользуется большой популярностью у туристов. Сейчас в Порту Байкал для путешественников есть только две гостиницы на 24 номера и почти нет точек общепита. Туристы в основном приезжают в поселок либо на однодневные экскурсии, либо живут в палатках на берегу Байкала.