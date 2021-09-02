Власти заявили, что переход проблемной алтайской ТЭЦ на газ произойдет не ранее 2025 года

БАРНАУЛ, 2 сентября. /ТАСС/. Модернизация ТЭЦ в городе Яровое, где из-за проблем с теплоснабжением несколько лет действует режим ЧС, произойдет не ранее 2025 года, сообщил на заседании правительства Алтайского края в четверг министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка.

ТЭЦ является единственным источником по производству тепловой энергии и горячей воды в городе с населением более 18 тыс. человек. Проблемы с теплоснабжением обострились в 2019 году, когда из-за аварий на ТЭЦ в городе ввели режим ЧС, который действует до сих пор.

"Для повышения эффективности работы станции необходимо снижать потери в сетях и внутри теплоисточника. На сетях около 30% значения объема потерь, а внутри самой ТЭЦ оценить нельзя, так как отсутствуют приборы на отдельных узлах и агрегатах. <…> Газификация города запланирована на 2025 год, а строительство модульных котельных потребует от 1 млрд до 1,5 млрд рублей без привязки к теплосетям. Ближайшие три года надо повышать надежность станции с перспективной модернизации под газовое топливо к периоду, когда "Газпром" завершит работы по направлению Славгород-Яровое", - сказал Химочка.

По его данным, установленная минимальная мощность оборудования, которое вырабатывает тепловую энергию, не сбалансирована с объемами потребления в городе. Из-за этого в городе значительно завышен расход угля.

"Если в Рубцовске с численностью населения 144 тыс. человек на горячую воду сжигается 80 тонн угля в сутки, то в Яровом с 18 тыс. жителей - 120 тонн. Это все результат того, что многие годы не вкладывались в модернизацию станции. <…> Снятие режима ЧС до устранения всех замечаний Ростехнадзора считаю нецелесообразным и преждевременным", - добавил Химочка.

Он сообщил, что в настоящее время на ТЭЦ ведутся ремонты всех трех котлов - с учетом нарушений, выявленных Ростехнадзором при подготовке к зимнему отопительному периоду. Запасы угля на станции составляют около 15 тыс. тонн. До конца сентября на станцию завезут еще столько же, чтобы обеспечить бесперебойную работу ТЭЦ до конца декабря 2021 года.

О ТЭЦ в Яровом

На низкие температуры в квартирах жители жалуются ежегодно во время отопительного сезона. В 2021 году из-за аварий температура воздуха в квартирах горожан не поднималась выше плюс 14 градусов. Проблемная ТЭЦ в алтайском Яровом в августе 2020 года была передана в собственность муниципалитета. Сделка по ее продаже в 2016 году признана судом недействительной из-за того, что частный собственник не вел там необходимый ремонт.