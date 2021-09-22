В районе Байкала пропала группа добровольцев, искавшая рыбака из перевернувшейся лодки

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда отправились на поиски группы из пяти добровольцев, которые 15 сентября ушли искать рыбака, пропавшего в районе реки Снежной, и перестали выходить на связь. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Сегодня, 22 сентября, поступила информация о невыходе на связь в установленное время группы добровольцев, ушедших на поиски рыбака, пропавшего в районе реки Снежной, протекающей по территории двух регионов: Иркутской области и Республики Бурятия. <…> На поиски группы направлены сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на аэролодках", - говорится в сообщении.

Рыбак пропал 9 сентября. Во время сплава лодка, в которой было трое мужчин, перевернулась. Двоим удалось выбраться на берег, третий пропал. Несколько дней его искали спасатели, но поиски результатов не дали. 15 сентября из поселка Выдрино в Бурятии вышла группа добровольцев, собранная родственниками пропавшего рыбака. Пятеро мужчин направились в район реки Снежной, чтобы осмотреть местность.