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В Орджоникидзевском районе Хакасии выпал снег

В региональном главке МЧС сообщили, что он не привел к нарушению работы объектов инфраструктуры

ТАСС, 24 сентября. Снег выпал в районе села Приисковое в Орджоникидзевском районе Хакасии, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"Глубина снежного покрова 33 сантиметра. В начале недели в этом районе уже выпадал небольшой снег", - сказал представитель ведомства, добавив, что снег не вызвал затруднений движения и не привел к нарушению работы объектов инфраструктуры.

Село Приисковое расположено в отрогах Кузнецкого Алатау и является одним из центров зимнего туризма. Туда приезжают желающие покататься на снегоходах и заняться горнолыжным фрирайдом (катание на горных лыжах и сноубордах на необорудованных трассах).

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