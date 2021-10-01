Рекультивацию отходов алтайского метзавода могут включить в проект "Чистая страна"

ТАСС, 1 октября. Рекультивация территории Акташского горно-металлургического предприятия, ртутные отходы которого являются острой проблемой Республики Алтай, может быть включена в проект "Чистая страна" с 2022 года, сообщила журналистам в пятницу руководитель Роспотребнадзора РФ Светлана Радионова в рамках участия в Алтайском экологическом форуме.

"Проблема есть, мы уже взяли там пробы и видим результаты. Я пока не буду их озвучивать. Главное, что руководитель региона обратился к нам и попросил меня поехать и посмотреть этот объект. Мы потратили целый день, чтобы его посмотреть. Я видела там туристов, объект пользуется популярностью как заброшенное место. Это объект, который нужно рекультивировать. Исходя из того, что там происходило раньше и того, в каком он состоянии сейчас, он нуждается в рекультивации. Я надеюсь, следующее совещание приведет к тому, что он встанет в "Чистую страну" и в следующем году будет запроектирован и профинансирован, а мы будем осуществлять контроль за его рекультивацией", - сказала Радионова.

Ранее глава региона Олег Хорохордин заявлял о намерении решить в регионе проблему, связанную с необходимостью утилизации ртутных отходов металлургического предприятия в селе Акташ, в течение трех-четырех лет. На это потребуется, по его оценкам, несколько миллиардов рублей.

Ситуация на Акташском горно-металлургическом предприятии является одной из острых экологических проблем Республики Алтай. В 1940-1980-е годы здесь велись работы на месторождении ртути, на территории предприятия скопились опасные ртутьсодержащие отходы. В феврале 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин внес изменения в индивидуальную программу развития Республики Алтай, благодаря которым регион получит 115 млн рублей из федерального бюджета на разработку проекта ликвидации накопленного вреда. Еще более 1 млн рублей поступит на эти цели из бюджета региона. После разработки проекта и получения положительного заключения государственной и экологической экспертизы будет определено последующее финансирование.

По данным властей, по территории, на которой находятся ртутные отходы, протекают реки, и при неблагоприятной ситуации возможно размытие грунта, в небезопасную зону попадают несколько сел с населением более 30 тыс. человек.