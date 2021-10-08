Лучшими экспортерами Сибири признаны более 30 компаний

ТОМСК, 8 октября. /ТАСС/. Более 30 компаний стали победителями и лауреатами премии "Экспортер года" в Сибирском федеральном округе в 2021 году. Победителями окружного этапа конкурса стали компании, которые занимаются производством оборонной, агропромышленной и пищевой продукции, логистикой, а также разработчики высоких технологий. Об этом сообщил во время церемонии награждения вице-президент "Российского экспортного центра" Иван Гудков.

"В этом году конкурс "Экспортер года" привлек большое внимание со стороны экспортного сообщества - в нем участвовали более 1 800 компаний. В целом по СФО наблюдается четкая положительная динамика развития несырьевого неэнергетического экспорта. За восемь месяцев этого года объем поддержки экспортеров сибирских регионов со стороны Российского экспортного центра по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос в три раза. Это говорит о том, что у Сибири есть колоссальный потенциал, сибиряки - народ основательный, умеют и производить, и торговать", - сказал Гудков.

Церемония награждения победителей и призеров всероссийского конкурса "Экспортер года" прошла в Томском государственном университете (ТГУ). Сибирские компании и индивидуальные предприниматели, работающие в сферах промышленности, АПК, услуг и высоких технологий, в этом году соревновались за звание лучших экспортеров Сибирского федерального округа в 11 номинациях, в том числе "Трейдер года", "Новая география" и "Прорыв года". Победителей определяла комиссия, в которую вошли представители федеральных министерств, АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и предпринимательских объединений.

В категории "малое и среднее предпринимательство" экспортером года в сфере АПК стала эко-фабрика "Сибирский кедр", производящая продукцию из кедрового ореха и сибирских ягод, победителем в сфере услуг стала компания "Рубиус Групп", а в сфере высоких технологий - ООО "Универсальные терминал системы" (Томская область), изготавливающая информационные киоски и сенсорные терминалы. В число лучших экспортеров Сибири вошли также "Барнаульский патронный завод" (номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "крупный бизнес" и "Новая география"), АО "Новосибирскхлебопродукт" ("Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса" в категории "крупный бизнес"), новосибирская компания СКТБ "Катализатор" ("Экспортер года в сфере высоких технологий" в категории "крупный бизнес"), омские предприятия "Сибирь ИмпЭкс" и "ТПК "Сладонеж" ("Трейдер года").

О конкурсе

Всероссийский конкурс "Экспортер года" проводится под эгидой Минпромторга РФ среди крупных компаний, МСП и индивидуальных предпринимателей. Если в 2018 году в конкурсе участвовало до 50 экспортеров, то в 2020 году их было уже более 1 700, а в 2021-м - свыше 1 800. Информационным партнером выступает агентство ТАСС.