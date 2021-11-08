Почти 100 человек остались без электроснабжения в селе в Иркутской области

ТАСС, 8 ноября. Аварийное отключение электроснабжения произошло в 28 частных жилых домах в селе Грановщина Иркутской области, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по региону.

"Произошло аварийное отключение электроснабжения в д. Грановщина Иркутского района. Под отключение попали 28 частных жилых домов, в которых проживают 98 человек, из них 35 детей", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады ведут восстановительные работы.

Село Грановщина расположено в 20 км от Иркутска, его население составляет более 1 200 человек.