Около 1 млрд рублей направят на Алтае на развитие санавиации

ТАСС, 9 ноября. Около 1 млрд рублей направят на развитие санитарной авиации и медицинское оборудование в Республике Алтай в 2022 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение", сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе правительства региона со ссылкой на республиканский Минздрав.

"В Республике Алтай в 2022 году будет продолжена реализация национального проекта "Здравоохранение". На эти цели предусмотрено более 935 млн рублей. Наиболее финансово емкие направления, на которые будет направлена большая часть средств, - это развитие санитарной авиации, приобретение медицинского оборудования для оснащения сосудистого центра и онкологического отделения республиканской больницы", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в рамках нацпроекта в 2022 году в регионе также планируют заняться созданием единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы: в медучреждениях появится возможность оформления электронных рецептов и автоматизированного управления льготным обеспечением.

В пресс-службе уточнили, что в 2021 году на реализацию нацпроекта в регионе из всех бюджетных источников направили более 1 млрд рублей.

В Республике Алтай насчитывается 30 подведомственных Минздраву региона учреждений здравоохранения.