Систему водоотведения в Киселевске модернизируют впервые за почти 60 лет

КЕМЕРОВО, 12 ноября. /ТАСС/. Реконструкция системы водоотведения будет проведена впервые за почти 60 лет в моногороде Кисилевске Кемеровской области, где проживают около 95 тыс. человек. Модернизация уже начата благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" и завершится к концу 2022 года, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

"Модернизация системы водоотведения необходима для комфорта жителей и дальнейшего развития Киселевска. Старая сеть давно нуждалась в ремонте и не смогла бы справиться с увеличением нагрузки. В процессе реконструкции мы не только приведем в порядок действующую систему, но и заложим резервные мощности коллекторов, насосных станций. Старые трубы обязательно заменят на полиэтиленовые со сроком службы до 100 лет", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Подрядчики уже приступили к подготовительным работам и прокладывают траншеи под будущие сети, активное строительство которых начнется весной следующего года. По проекту реконструкции будут построены две модульные насосные станции, проложено 2,8 км трубопровода и более 2,1 км самотечного коллектора.

Реализация проекта обеспечит качественную работу и повысит надежность всей городской канализационной системы. Канализационные мощности будут увеличены в двух районах города, где в общей сложности планируется построить 34 многоквартирных дома площадью почти 1,8 тыс. кв. м.

Киселевск расположен на юге Кузбасса, его экономика связана с угледобычей. Градообразующими являются семь угольных предприятий - шахты и разрезы.