Омские театры и филармония благодаря нацпроекту возобновят гастроли в сельских районах

ОМСК, 13 ноября. /ТАСС/. Омская филармония и театры Омска впервые за несколько лет организуют гастрольные выезды в сельские поселения региона. Как сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе омского Минкульта, это стало возможным благодаря нацпроекту "Культура", в рамках которого ремонтируются сельские дома культуры.

"Уже 17 ноября Омский академический симфонический оркестр даст концерт в Кормиловском районном доме культуры, который был отремонтирован в рамках нацпроекта. И сейчас ведутся переговоры с омскими театрами, которые также намерены организовать регулярные выезды в сельские районы. Билеты можно будет приобрести по "Пушкинской карте", что, конечно, значительно повысит доступность концертов и спектаклей", - сказали в Минкульте.

В пресс-службе Омской филармонии ТАСС уточнили, что Омский академический симфонический оркестр выступит в Кормиловке впервые за 15 лет. "Предстоящий концерт станет событием как для районного центра, так и для артистов филармонии, ведь встреча с новым слушателем - всегда волнительный и ответственный момент. Музыканты оркестра надеются, что классическая музыка откликнется в сердцах сельчан и этот концерт положит начало регулярным встречам на районной сцене", - отметили в филармонии.

Собеседник агентства подчеркнул, что академический симфонический оркестр не гастролировал по сельским районам уже много лет. "К тому же, раньше не было таких больших сцен, всегда выступали на уличных сценах", - сказал он. Теперь же зрительный зал ДК модернизировали и оснастили оборудованием, которое позволяет проводить такие концерты.

Культура на селе

Председатель секции театральных критиков омского отделения Союза театральных деятелей России Людмила Першина рассказала ТАСС, что омские театры по разным причинам перестали организовывать выезды к сельским зрителям на постоянной основе несколько лет назад. "Среди одной из основных причин стало как раз состояние сельских домов культуры, - отметила она. - Замечательно, что сейчас такая практика возобновляется".

Першина подчеркнула, что такие гастроли всегда пользовались огромной популярностью у жителей сельских районов. "Понятно, что на селе, к сожалению, не так много развлечений, и большинство жителей не могут поехать в город, чтобы посетить в театр", - считает театральный критик.

С 2019 в Омской области в рамках нацпроекта "Культура" отремонтировали почти 50 домов культуры, в 2022 году планируется провести капитальный и текущий ремонт в еще в 40 ДК. Власти одного из ведущих аграрных регионов Сибири неоднократно заявляли о необходимости поднимать уровень жизни на селе и сдерживать отток населения из деревень. От этого напрямую зависит обеспеченность АПК кадрами, нехватка которых наблюдается практически во всех отраслях сельского хозяйства региона.