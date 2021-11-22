Омские лаборатории получили оборудование, моментально определяющее возбудителя инфекции

ОМСК, 22 ноября. /ТАСС/. Три лаборатории медицинских учреждений в Омске первыми в регионе получили оборудование, которое сократило время определения возбудителя инфекции с двух-трех суток до нескольких минут. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области, это позволяет максимально быстро назначать пациентам необходимые препараты.

"Теперь в Омске сразу три лаборатории оснащены уникальным оборудованием, которое позволяет максимально быстро проводить необходимые исследования, - это клинический медико-хирургический центр (КМХЦ), перинатальный центр и областная клиническая больница", - сказали в Минздраве.

По словам врача-бактериолога КМХЦ Анастасии Волосниковой, раньше определение патогенных микробов в биологическом материале занимало двое-трое суток. "Поступивший аппарат проводит идентификацию молниеносно! Уже через минуту после того, как мы загрузили образцы, врач с точностью 99,9% узнает, какой микроорганизм вызывает инфекцию. Еще сутки нужны будут, чтобы определить резистентность к антибиотикам. Это позволит максимально быстро назначить пациенту антибактериальные препараты и, возможно, спасти жизнь", - приводит пресс-служба слова Волосниковой.

В Минздраве отметили, что стоимость каждого комплекта оборудования, который включает автоматическую систему идентификации микроорганизмов методом масс-спектрометрии BIOMETRIEUX (Франция), современный баканализатор "Юнона", автомат фиксации и окраски гематологических, цитологических и микробиологических мазков и три ламинарных бокса, составляет около 50 млн рублей.