Младенческая смертность в Новосибирской области достигла исторического минимума

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Младенческая смертность в Новосибирской области снизилась почти на 15% по сравнению с 2020 годом после открытия регионального перинатального центра и достигла исторического минимума. Об этом сообщила в понедельник в пресс-центре ТАСС заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей областного перинатального центра, врач-неонатолог Наталья Тишайкина.

"Младенческая смертность на территории снизилась, можем даже сказать, что она достигла минимального уровня за все годы по Новосибирской области. То есть за время работы нашего перинатального центра (открылся в феврале 2020 года - прим. ТАСС) она значительно снизилась. <…> В 2020 году она составляла 5,6 промили, сейчас она составляет 4,8", - сказала Тишайкина.

Она отметила, что в том числе за счет открытия центра в регионе снизилась неонатальная смертность - в течение первого месяца жизни.

Строительство нового здания перинатального центра стоимостью 2,3 млрд рублей началось в 2013 году и должно было завершиться в 2015 году, однако из-за нехватки средств его остановили. В конце 2018 году эксперты омского филиала Главгосэкспертизы России изучили проектно-сметную документацию на реконструкцию и оснащение перинатального центра и выдали положительное заключение. Летом 2019 году строительство возобновилось, центр открыли в 2020 году. Его сдали в эксплуатацию досрочно, на эти цели из резервного фонда правительства Новосибирской области выделили 75 млн рублей.