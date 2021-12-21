Омские власти хотят включить для сельчан в билет по "Пушкинской карте" поездку до города

ОМСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Омской области, которые благодаря программе "Пушкинская карта" активно приобщают к культуре жителей сельских поселений, прорабатывают возможность включения для них в билет стоимости поездки до Омска и обратно, рассказал во вторник ТАСС министр культуры региона Юрий Трофимов. Это значительно повысит для жителей муниципальных районов доступность культурных мероприятий, проводимых в Омске.

"Благодаря "Пушкинской карте" мы получили возможность привозить группы ребят из районов области в музеи, филармонию и театры. Наша задача - чтобы каждый житель самого удаленного поселка и деревни мог приобщиться к культуре. Сейчас мы прорабатываем возможность включения в билет по "Пушкинской карте" для сельских жителей стоимости поездки до Омска и обратно", - сказал Трофимов.

В пресс-центре ТАСС в Новосибирске он также рассказал по видеосвязи, что в Омской области разработан большой гастрольный график в сельские районы для культурных учреждений Омска. В пресс-службе омского Минкульта ТАСС уточнили, что уже в первом квартале следующего года свои гастрольные программы и выездные выставки представят Омский государственный музыкальный театр, омский ТЮЗ, "Пятый театр", Омский драматический театр "Галерка" и "Омский государственный историко-краеведческий музей".

По словам Трофимова, уже сегодня молодежь Омской области приобрела по "Пушкинской карте" более 35 тыс. билетов. "С момента запуска этой программы по ней работают 20 учреждений по всей Омской области. Есть и частные театры, которые подключились - и довольно успешно", - отметил министр. Всего же к концу года регион планирует достичь показателя в 45 тыс. посещений, что принесет учреждениям культуры около 30 млн рублей.

"Это сумма будет гораздо выше в следующем году за счет гастролей по всем районам и привлечения сельских ребят к городским мероприятиям. Еще один импульс для развития программы - это включение в нее отечественного кино", - сказал Трофимов, отметив, что в Омской области все 32 района имеют современные модернизированные кинотеатры.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.