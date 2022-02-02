Более половины новосибирских налоговых приостановили прием из-за ковида у сотрудников

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Пять из девяти новосибирских инспекций федеральной налоговой службы приостановили со 2 по 11 февраля личный прием граждан из-за ухудшения эпидобстановки, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"Приостановлен с 2 февраля по 11 февраля включительно личный прием и обслуживание налогоплательщиков в Межрайонной ИФНС России № 18 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 19 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 21 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 23 по Новосибирской области, Межрайонной ИФНС России № 24 по Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причина особого режима - ухудшение эпидобстановки по ковиду. В еще одной инспекции вводится прием граждан по предварительной записи, три оставшихся работают в обычном режиме.

Как пояснили в пресс-службе, ограничения в пяти инспекциях вводятся из-за роста заболеваемости у сотрудников данных учреждений. По каждой отдельной инспекции решение принимается отдельно.

О ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны - заболеваемость впервые за 2 месяца впервые начала расти и дошла с 250 до 700 случаев в сутки. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявлен обязательный карантин.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 104 583 случая коронавируса (+715 за сутки), в том числе - у 12 205 детей. 75 503 пациента выписаны с выздоровлением (+395 за сутки). Развернуто более 4 тыс. коек для лечения, свободно порядка трети.

В Новосибирской области введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.