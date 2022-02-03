Новосибирские власти расторгнут соглашение по "мусорной" концессии в регионе

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области не видят иного выхода, кроме расторжения соглашения о строительстве по концессии двух мусороперерабатывающих комплексов с компанией "Экология-Новосибирск" (принадлежит группе "ВИС"), сообщил в четверг в ходе сессии Заксобрания губернатор Андрей Травников.

В октябре власти сообщили, что концессионер направил в ФАС дополнительное соглашение к основному, по итогам его рассмотрения должно быть понятно - начнется ли работа по реализации концессии или будут рассматриваться другие варианты, в том числе расторжение соглашения. В декабре замгубернатора региона Сергей Семка сообщил ТАСС, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила проект дополнительного соглашения из-за недостаточного количества обосновывающих материалов. Концессионер хотел доработать дополнительное соглашение.

"Попытки внести изменения в действующие соглашения по строительству двух полигонов под Новосибирском ни к чему не привели, УФАС не согласовал. <…> И сегодня нет смысла оттягивать решение по расторжению соглашения, но также необходимо принимать решение по дальнейшему взаимодействию с регоператором. Единственный вариант выхода только один - расторжение концессии", - сказал губернатор.

В июле 2016 года правительство региона заключило концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей сроком на 40 лет. В сентябре 2017 года группа "ВИС" стала собственником 75% компании "Экология-Новосибирск" и теперь представляет интересы концессионера. Весной 2019 года местные власти подали иск в Арбитражный суд Новосибирской области для изменения условий концессионного соглашения. Рабочая группа скорректировала параметры концессии с 6,5 млрд до 4,3 млрд рублей и с 40 до 25 лет, однако добровольно компания изменять условия соглашения отказалась. В июле власти отозвали иск. Как заявлял ранее губернатор региона Андрей Травников, власти намерены реализовывать концессию на тех условиях, которые были предложены рабочей группой.

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской области. В частности, они обратили внимание, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых ведется строительство мусорного полигона, усомнились в экологической безопасности проекта.