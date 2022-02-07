Новосибирский суд начал процедуру банкротства оператора по обращению с ТКО

НОВОСИБИРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Новосибирский арбитражный суд в понедельник ввел процедуру наблюдения в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) - ООО "Экология-Новосибирск", которое подало иск о самобанкротстве из-за задолженности в 1,8 млрд рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел.

В начале декабря руководство компании опубликовало сообщение о намерении подать на банкротство своей фирмы из-за долгов перед подрядчиками. 21 декабря Арбитражный суд Новосибирской области зарегистрировал иск компании о самобанкротстве с задолженностью свыше 1,8 млрд рублей.

"Информация о принятом судебном акте - введение наблюдения", - говорится в сообщении.

О ситуации с ТКО в регионе

С начала 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с ТКО. Региональным оператором ТКО стала компания "Экология-Новосибирск". В ноябре 2019 года экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин назвал 16 регионов страны, где наиболее остро стоит проблема вывоза ТКО. В числе таких регионов оказалась Новосибирская область. Одной из главных проблем являлся долг, который региональный оператор накопил перед перевозчиками и полигонами - на тот момент порядка 700 млн рублей.

В декабре 2019 года из-за сложившейся ситуации несколько перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля 2020 года профильный комитет заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с региональным оператором в одностороннем порядке. Для погашения задолженности перед муниципальными предприятиями регоператор предлагал заключение трехсторонних соглашений, руководство региона рассматривает несколько вариантов урегулирования задолженности, в том числе и расторжение договора с регоператором и реструктуризацию долгов в течение двух лет.