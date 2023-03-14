В Чулыме Новосибирской области построят поликлинику за 656 млн рублей

Ввести объект в эксплуатацию планируют в декабре 2024 года

НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Поликлиника с отделениями для взрослых и детей появится в конце 2024 года в городе Чулыме Новосибирской области, где проживают более 10 тыс. человек. Возведение нового здания оценивается в сумму свыше 656 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Согласно документам закупки, площадь новой поликлиники составит свыше 4,5 тыс. кв. м. Она будет состоять из двух отделений: взрослого, рассчитанного на 260 посещений в смену, и детского, которое предусматривает 110 посещений в смену. Численность медперсонала составит 84 человека, в том числе 27 врачей. Поликлиника будет работать шесть дней в неделю. Срок ввода в эксплуатацию - декабрь 2024 года.

Как ранее сообщал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, за пять лет на программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будет направлено около 11 млрд рублей, в ней примут участие 69 медорганизаций области. Планируется построить, отремонтировать 19 объектов здравоохранения к 2025 году. Это амбулатории, поликлиники, стационары.

Главная цель нацпроекта "Здравоохранение" - сокращение смертности и увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и более. Разработано восемь федеральных проектов в рамках нацпроекта, еще два федеральных проекта включены в нацпроект "Демография".