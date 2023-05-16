На севере Иркутской области паводок ушел из четырех сел

Всего в регионе остаются подтопленными 120 жилых дома

ИРКУТСК, 16 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реках Нижняя Тунгуска и Непа Катангского района Иркутского района снизился, благодаря чему четыре села вышли из зоны подтопления. Всего в регионе остаются подтопленными 120 жилых дома в двух селах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"На реках Нижняя Тунгуска и Непа Катангского района отмечается устойчивое понижение уровней воды. За сутки 16 мая от воды освободились четыре населенных пункта: села Токма, Подволошино, Бур, Непа. 14 жителей села Токма из пункта временного размещения вернулись в собственные дома", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что уровень воды остается выше критических отметок на реке Нижней Тунгуске в районе сел Преображенка и Ерема. Здесь подтопленными остаются 120 жилых домов и столько же участков. "В населенных пунктах продолжается дежурство спасателей, организована адресная помощь населению", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Катангском районе на севере Иркутской области подтоплены 179 приусадебных участков и 138 жилых домов в 6 селах. В пострадавших населенных пунктах работают комиссии по оценке ущерба. В населенном пункте Токма организован пункт временного размещения для пострадавших от паводка жителей, куда были эвакуированы 35 человек. Накануне 11 жителей вернулись в свои дома.