В Приангарье планируют восстановить аварийный мост

Его закрытие оставило без проезда 1,3 тыс. жителей

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Аварийный путепровод, из-за закрытия которого 1,3 тыс. человек в Ангарском городском округе Иркутской области остались без возможности пересечь железную дорогу, отремонтируют, капитальный ремонт займет 1,5 года. Об этом в понедельник сообщил мэр городского округа Сергей Петров в видеокомментарии, размещенном в Telegram-канале губернатора региона Игоря Кобзева.

"Путепровод демонтируется, сегодня с потенциальным подрядчиком провели переговоры. Считаю, что будем использовать возможность заключения контракта с единственным поставщиком. Подрядчик достаточно хорошей квалификации. Но 1,5 года надо для проведения ремонтных работ. Безусловно, это большие неудобства для жителей", - сказал Петров.

Он сообщил, что найдены возможности организовать альтернативный проезд для жителей поселков Мегет, Ударник, деревни Зуй, которые остались за железной дорогой. "В сторону Иркутска организован проезд от улиц, находящихся за железной дорогой, через Боково. Достигнута договоренность с мэром Иркутска Русланом Николаевичем Болотовым по приведению в порядок части дороги до ангарской территории. Сообщение с Ангарском - через Зуй по старому Московскому тракту. Сейчас решается вопрос приведения дороги в нормативное состояние", - сказал Петров.

Машины скорой помощи и пожарной охраны смогут проехать по объездному пути. Также к тушению пожаров будет привлекаться пожарный спасательный отряд Ангарска. Для заправки специализированных автомобилей монтируют подземный пожарный водоем. В режим оказания неотложной помощи переводится фельдшерско-акушерский пункт в деревне Зуй. Прорабатывается вопрос доставки детей до образовательного учреждения автобусами.

Аварийный путепровод закрыли 27 мая. Ранее местные власти определили маршрут объезда под мостом через реку Мегет, однако в РЖД не согласовали использование этого пути. В поселках Мегет, Ударник и деревне Зуй, входящих в Ангарский городской округ, ввели режим повышенной готовности.