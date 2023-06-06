В Томской области больше 10 тыс. человек остались без воды из-за аварии на водозаборе

Каргасокский тепловодоканал организовал подвоз воды социальным объектам

ТОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Авария в электроснабжении на водозаборе в селе Каргасок Томской области оставила без воды 10,2 тыс. человек. Резервная скважина питает только часть села, к соцобъектам организован подвоз воды, сообщил пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"В системе электроснабжения села произошла авария. Из строя вышли два насоса подъема воды из двух центральных водозаборных скважин. В итоге без воды остались более 10 тыс. человек (10 195)", - говорится в сообщении.

Сейчас Каргасокский тепловодоканал организовал подвоз воды социальным объектам (больница, образовательные учреждения, интернат). Подвоз воды населению осуществляется по графику. По информации регионального Роспотребнадзора, все объекты обеспечены питьевой водой в необходимом объеме. Ремонтные работы по восстановлению водоснабжения продолжаются.

"Также в процессе ввода в эксплуатацию резервной скважины поселка Геологического произведена очистка воды и ее обеззараживание. Скважина питает водой часть села Каргасок, где проживает 1 360 человек. Организованы лабораторные исследования (микробиологические, санитарно-химические) филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области в Чаинском районе". Роспотребнадзор по Томской области в оперативном порядке отслеживает и контролирует ситуацию, связанную с аварией на Центральном водозаборе в Каргаске", - добавили в ведомстве.