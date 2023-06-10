Проект аэропорта Шерегеша завершит прохождение экспертизы в начале 2024 года

Реализовать его планируют к 2025 году

ПОСЕЛОК ШЕРЕГЕШ /Кемеровская область/, 10 июня. /ТАСС/. В Кемеровской области планируют получить положительное заключение Главгосэкспертизы на проектно-сметную документацию аэропорта горнолыжного курорта "Шерегеш" в Кузбассе. Это позволит быстрее решить вопрос с федеральным финансированием, сообщил на панельном заседании министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан на форуме "Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов России", который проходит в рамках фестиваля "Прогеш-2023".

"Земельные участки уже переданы из лесных земель в земли промышленности и транспорта, предоставлены инвестору. Инвестор за свой счет нанял проектировщика. Проектировщик уже работает непосредственно над проектом аэродрома и аэровокзального комплекса, и в начале следующего года мы ожидаем, что проект выйдет из Главгосэкспертизы. Тогда, конечно, нам будет проще, имея на руках проект, разговаривать с Федерацией [о финансировании]", - сказал он.

Сейчас туристы прилетают в аэропорт Новокузнецка в 180 км от курорта, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или автобусе. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка. Участок под строительство аэровокзала определили весной 2022 года. По распоряжению правительства России почти 1 тыс. га земель лесного фонда в 7 км от курорта "Шерегеш" перевели в специальную категорию для размещения аэропорта, который планируют построить к 2025 году.

Мультиформатный фестиваль "Прогеш-2023" проходит на курорте "Шерегеш" в Кемеровской области 9-11 июня. Заявлены выступления Сергея Лазарева и группы "Звери", гастрономические мероприятия, соревнования по MMA и кикбоксингу "Сила Сибири "Прогеш". В рамках деловой программы представители туристической индустрии из регионов России занимаются обсуждением перспектив и новых направлений внутреннего туризма.