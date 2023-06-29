Томская компания планирует создать облепиховый сад в Алтайском крае за 200 млн рублей

Проект намерены реализовать с 2023 по 2027 годы

ТОМСК, 29 июня. /ТАСС/. Томская компания "Сава", Минсельхоз Алтайского края и Федеральный алтайский научный центр агробиотехнологий договорились до 2027 года создать интенсивный облепиховый сад площадью 200 га. Объем инвестиций составит более 200 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе администрации Томской области.

"Совместный проект направлен на создание интенсивного сада облепихи с максимальной механизацией и автоматизацией всех процессов, а также модернизацией логистического центра для обеспечения технологий эффективной уборки", - говорится в сообщении.

Проект планируют реализовать с 2023 по 2027 годы в Бийском районе Алтайского края, где расположен логистический центр ООО СП "Заря" и участок земли для закладки сада площадью в 200 га. Выращиваться ягода будет на Алтае, а перерабатываться - в Томске. Общая стоимость проекта - 204,7 млн рублей, из которых планируемая сумма господдержки - 138 млн рублей.

При закладке сада планируют подобрать сорта высокой урожайности с подходящими свойствами для сбора ягоды методом обрезки, использовать технологию размножения in vitro, оросительную систему и технологию фертигации. Также создадут морозильную систему, способную обеспечить заморозку, обрушение и отвейку ягоды. Согласно плану, при сборе один раз в два года урожайность составит 15 т/га.

"В своем производстве "Сава" уже давно использует облепиху именно из Алтайского края. Для качественного сырья в Бийском районе мы построили логистический центр, но этого оказалось недостаточно: необходимо, чтобы ягоду правильно не только выращивали, но и закладывали. В Томской области есть опыт создания интенсивного сада жимолости, теперь мы хотим использовать его при выращивании облепихи", - приводятся в сообщении слова гендиректор ООО ТПК "Сава" Андрея Никитина. По его словам, в планах компании также начать глубокую переработку облепиховой косточки и вывод этой продукции на рынок.

Компания "Сава" работает с 2000 года. Предприятие производит продукты питания из дикорастущих и садовых ягод, грибов, кедровых орехов, а также из различных лекарственных трав и является самым крупным поставщиком такой продукции в СФО. Продукты "Савы" продаются в 40 регионах России и в 20 странах мира.