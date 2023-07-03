3 июля, 03:40

В правительстве Новосибирской области создали департамент молодежной политики

По словам главы региона Андрея Травникова, об этом просили не ппервый год

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Департамент молодежной политики для лучшего развития этой сферы создан в правительстве Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

"Решение принято. На самом деле, запрос на создание отдельного органа власти настойчиво звучит уже не первый год", - сказал губернатор на оперативном совещании правительства области.

Он отметил, что за последний год в области запущено много мероприятий нового формата - это и большая патриотическая работа, и перезапуск молодежных центров. По словам главы региона, департамент позволит сопровождать эту работу и финансово ее обеспечить. Заместитель губернатора Сергей Нешумов пояснил, что среди целей нового подразделения в том числе повышение занятости молодежи. 

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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