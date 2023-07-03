3 июля, 03:48

В Новосибирской области из оздоровительного лагеря пропали двое детей

Их ищет полиция

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Двоих детей, которые ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь, ищут под Новосибирском. Об этом сообщил на оперативном совещании облправительства начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"Продолжаются поиски двух детей, которые самостоятельно покинули оздоровительный лагерь в ночное время в Новосибирском районе. Перешли к оперативно-разыскным мероприятиям", - сказал он.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили ТАСС, что поиском детей занимаются сотрудники полиции. ТАСС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области. 

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РоссияНовосибирская область
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