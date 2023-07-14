14 июля, 03:01

В Новосибирской области после удара молнии в шалаш погиб подросток

Александр Щербак/ ТАСС, архив
© Александр Щербак/ ТАСС, архив

Второй мальчик госпитализирован, сообщил глава Болотнинского района Олег Королев

НОВОСИБИРСК, 14 июля. /ТАСС/. Один подросток погиб, другой находится в больнице после удара молнии в шалаш, в котором мальчики находились во время грозы в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава района Олег Королев.

"Один мальчик погиб, другой в больнице, он в сознании. Они были в шалаше", - сказал Королев.

Он рассказал, что днем в четверг в районе была сильная гроза. Мальчики-пастухи находились в шалаше, когда в него ударила молния. По предварительным данным, молния могла попасть в шалаш, потому что подростки пользовались телефонами. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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