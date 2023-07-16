Врио губернатора Красноярского края возглавил список единороссов на выборах в Горсовет

Выборы состоятся в единый день голосования

КРАСНОЯРСК, 16 июля. /ТАСС/. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков возглавил список "Единой России" на выборах в Горсовет Красноярска. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения партии.

"В первую пятерку "Единой России" на выборах Красноярского горсовета вошли: глава региона Михаил Котюков, депутат Государственной думы ФС РФ Юрий Швыткин, глава города Красноярска Владислав Логинов, председатель Красноярского горсовета Наталия Фирюлина, депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина", - говорится в сообщении.

Выборы в Горсовет Красноярска пройдут в единый день голосования, одновременно с этим в регионе изберут губернатора края. Согласно уставу краевого центра Горсовет избирается сроком на пять лет. 18 депутатов избираются по одномандатным округам, 18 по партийный спискам.