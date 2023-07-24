В Омской области из-за засухи погибло 10 тыс. га посевов

Еще почти 250 тыс. га пострадало

ОМСК, 24 июля. /ТАСС/. Жаркая погода и засуха, из-за которой в Омской области - одном из ведущих аграрных регионов Сибири - введен режим ЧС, стали причиной гибели 10 тыс. га посевов, рассказал в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа. Еще около 250 тыс. га пострадали из-за нехватки влаги.

"Погибло более 10 тыс. га, эти площади направлены под пар или посевы однолетних культур на корма. Пострадало 240-250 тыс. га. Прошедшие сейчас дожди уже не улучшат ситуацию, колос уже сформировался [в условиях засухи]", - рассказал Дрофа, отметив, что размер ущерба будет определен позднее.

Он добавил, что омские аграрии застраховали в этом году около 730 тыс. га посевов. "Количество гектар хорошее, как правило, это южные районы, которые страдают от засухи. Но там еще надо доказать, что это страховые случаи, не все так просто", - уточнил министр.

В Омской области с начала лета неоднократно фиксировались рекордно высокие температуры: два дня подряд в июне и три в июле, временами температура достигала почти плюс 39 градусов при полном отсутствии осадков. 11 июля в регионе из-за жары и засухи был введен режим ЧС.

Ранее Дрофа рассказал ТАСС, что в Омской области в 2023 году засеяно более 2,1 млн га посевных площадей. Омская область является одним из ведущих аграрных регионов Сибири. В 2022 году здесь собрали более 2,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, 332 тыс. тонн масличных культур, 350 тыс. тонн картофеля и 144 тыс. тонн овощей.