В Красноярском крае площадь лесных пожаров уменьшилось до 19 тыс. га

В крае действуют 23 возгорания

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края уменьшилось с 23 тыс. до 19,3 тыс. га. Об этом сообщили в пресс-службе лесопожарного центра Красноярского края.

"По оперативной информации лесопожарного центра, на 08:00 (04:00 мск) 11 августа на территории Красноярского края действуют 23 лесных пожара в Эвенкийском и Туруханском районах на площади 19,3 тыс. га. Большая часть очагов зафиксирована в труднодоступной и удаленной местности", - сообщили в пресс-службе.

За минувшие сутки на территории края ликвидированы шесть лесных пожаров. В патрулировании и тушении участвуют более 400 специалистов, применяется 53 единицы техники.

В начале августа на севере Красноярского края из-за сухих гроз при жаркой погоде и отсутствия дождей возникли лесные пожары на площади 23 тыс. га.