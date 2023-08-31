В Алтайском крае материнский капитал разрешили тратить на подключение к водотеплоснабжению

С 2020 года эти средства также можно направить на газификацию

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Материнский капитал в Алтайском крае разрешили направлять на подключение домов к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения. Соответствующее решение принято на сессии краевого парламента.

"Решение принято единогласно", - сказал председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) Александр Романенко.

Как сообщила председатель комитета АКЗС по социальной защите занятости населения Ирина Солнцева, в рамках нового закона будет расширено направление использования средств регионального материнского капитала. В частности, теперь средства можно использовать для подключения жилого помещения к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, причем в любое время со дня рождения ребенка.

В 2020 году в Алтайском крае также был принят закон, предусматривающий направление средств маткапитала на газификацию.

Ранее власти Алтайского края приняли решение об увеличении размера регионального материнского капитала в 2023 году почти на 30% - до более 80 тыс. рублей. Ранее сумма выплаты составляла 62,5 тыс. рублей.