В Омской области режим повышенной готовности из-за коронавируса продлили до 30 сентября

В регионе за неделю было выявлено 43 случая заболевания COVID-19

ОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Омской области продлили до 30 сентября режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь врио губернатора региона Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"По рекомендации Роспотребнадзора оперативный штаб принял решение о продлении режима повышенной готовности до 30 сентября", - сказала Ахвердиева.

По данным портала "Стопкоронавирус", в Омской области за неделю было выявлено 43 случая заболевания коронавирусом, госпитализировано 11 человек, никто не умер. Всего же с начала пандемии зарегистрирован 244 321 случай инфицирования, 239 613 больных выздоровели, 4 680 человек умерли.