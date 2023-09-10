В Томске проверяют клиники из-за информации о минировании

По словам администрации региона, сообщение заведомо ложное

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют две клиники в Томске и Томском районе из-за поступившей информации о минировании. Сообщение заведомо ложное, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Поступило заведомо ложное сообщение о минировании, правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях очевидцы сообщили о минировании клиник "Здоровье" на улице Котовского в Томске и в микрорайоне Северный парк в Томском районе.