10 сентября, 08:47

В Томске проверяют клиники из-за информации о минировании

По словам администрации региона, сообщение заведомо ложное

ТОМСК, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы проверяют две клиники в Томске и Томском районе из-за поступившей информации о минировании. Сообщение заведомо ложное, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"Поступило заведомо ложное сообщение о минировании, правоохранительные органы проводят мероприятия по проверке поступившей информации", - сказали в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях очевидцы сообщили о минировании клиник "Здоровье" на улице Котовского в Томске и в микрорайоне Северный парк в Томском районе. 

Теги:
РоссияТомская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация