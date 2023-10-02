В Приангарье учредили День памяти медиков, погибших в борьбе с коронавирусом

Его будут отмечать 4 сентября

ТАСС, 2 октября. День памяти медицинских работников, погибших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, учрежден в Иркутской области. Его будут отмечать 4 сентября, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор региона Игорь Кобзев.

"Внес изменения в указ губернатора "О праздниках в Иркутской области, иных днях в Иркутской области и признании утратившими силу отдельных указов губернатора Иркутской области". Теперь, 4 сентября - День памяти медицинских работников, погибших в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Люди должны помнить тех, кто отдал свои жизни ради исцеления других", - написал Кобзев.

В сентябре в Иркутске открыли мемориал в честь 46 медиков, погибших в период борьбы с коронавирусом. Мемориал представляет собой большую белую плиту с надписью "Служа другим, сгораю сам" на кириллице и латыни - главном языке медиков. Общественники предложили губернатору установить в регионе памятную дату, посвященную медикам. Этим днем предложено сделать 4 сентября.

В Приангарье коронавирус унес жизни 46 медицинских работников, в том числе трех руководителей крупных медучреждений.

О пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила в январе 2020 года, о ее окончании - в мае 2023 года.