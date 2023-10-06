Сбербанк запустит в Новосибирске сервисы для оплаты парковок

Сделать это автомобилисты смогут при помощи приложения или сайта финансовой организации

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Новосибирский центр организации дорожного движения и Сбербанк подписали договор, подразумевающий открытие в городе сервисов для оплаты парковочных мест. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"В настоящее время ведется работа по расширению возможностей для автомобилистов по оплате парковок. Между МБУ "Городской центр организации дорожного движения" и ПАО "Сбербанк" подписан соответствующий договор, и в ближайшее время планируется запустить сервисы оплаты парковок через данный банк", - сообщили в мэрии Новосибирска.

Управляющий городским отделением ПАО "Сбербанк" Николай Шилов уточнил, что в рамках проекта, который компания реализует в Новосибирске, оплачивать парковочные места можно будет при помощи приложения или сайта банка. В разделе "Платежи" появится пункт "Новосибирские парковки".

Ранее в городской администрации ТАСС рассказали, что оплата муниципальных парковок в Новосибирске через паркоматы стала недоступна с 3 октября из-за приостановки французской компанией-производителем обслуживания и работы лицензионного программного обеспечения.