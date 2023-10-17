Одиннадцать авиарейсов задерживаются из-за плохих метеоусловий в Томске

Самое длительное время задержки вылетающих из города самолетов - 6 часов 40 минут

ТАСС, 17 октября. Вылет пяти пассажирских самолетов из Томска и прилет шести задерживается из-за неблагоприятных метеорологических условий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе томского аэропорта.

"Все [рейсы задерживаются] по метеоусловиям", - рассказали ТАСС.

Как следует из данных онлайн-табло, самое длительное время задержки вылетающих из Томска авиарейсов - 6 часов 40 минут для самолетов авиакомпании "Руслайн" в Екатеринбург и Нижневартовск (отложены с 10:20 до 17:00). Прилет рейсов того же авиаперевозчика из тех же городов задерживается с 09:20 до 16:11.

Отложены также вылет бортов компании "Красавиа" в Стрежевой и Красноярск и "ЮВТ Аэро" в Омск. Задерживаются рейсы "Красавиа" и "Ютэйр" из Стрежевого, "Красавиа" из Красноярска и "ЮВТ Аэро" из Омска.