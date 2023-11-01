Ультразвуковой комплекс для лечения опухолей планируют внедрить через два года

Разработка проходит медицинскую апробацию

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. HIFU-комплекс для диагностики и лечения опухолей "ДИАТЕР-М" планируют внедрить в медицинскую практику через два года, после завершения медицинской апробации. Комплекс получил регистрационное удостоверение и готов к серийному производству, рассказал начальник департамента развития и управления разработками Новосибирского приборостроительного завода холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") Михаил Комбаров.

Проект ведет Новосибирский приборостроительный завод холдинга "Швабе" в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого.

"Совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом мы создали диагностический комплекс "ДИАТЕР-М". Сейчас этот комплекс проходит медицинскую апробацию и, наверное, года через два мы его будем внедрять уже непосредственно в медицинскую практику", - сказал Комбаров на научно-производственном форуме "Золотая Долина" в Новосибирске.

Он пояснил журналистам в кулуарах форума, что прибор в апреле 2023 года получил регистрационное удостоверение и готов к серийному производству. Уже выпустили партию изделий для медицинской апробации, при проведении которой разработают методику его применения. Апробация будет проходить на базе двух медицинских центров в Москве и в Санкт-Петербурге.

Ранее исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко сообщал, что основным преимуществом метода является то, что он не требует наркоза или введения сильнодействующих лекарственных препаратов. "ДИАТЕР-М" воздействует на ранние злокачественные и доброкачественные опухоли при помощи ультразвука.

HIFU-терапия - это неинвазивное лечение с использованием сфокусированных ультразвуковых волн высокой интенсивности. В Ростехе пояснили, что этот метод во всем мире считается одним из самых безопасных и действенных способов борьбы с онкологическими заболеваниями.

Форум "Золотая долина" проходит 1 и 2 ноября на базе Новосибирского государственного университета с целью привлечь науку и образование в решение задач реального сектора экономики. Представители науки и компаний обсудят вопросы взаимодействия по направлениям "Космос и авиация", "Машиностроение. Приборостроение", "Энергетика", "Строительство. Технологии умного города", "Сельское хозяйство" и "Медицина".